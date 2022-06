Dine Penge ... 22. jun. 2022 kl. 07:19 Gem artikel Gemt artikel

Overvejer du et lån i huset? Slå til nu

Eksperterne spår om faldende boligpriser, så overvejer du at omlægge til afdragsfrit eller tage et lån i din friværdi, kan det være en god forretning at gøre det nu