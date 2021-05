Pas på: Dyreportal er fyldt med fup

TIP OS: Kender du mere til sagen, hører vi gerne fra dig. Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Samme hjemmeside, samme løfter, samme metoder - men et nyt ’produkt’.

Det er opskriften, de tre nordjyske iværksættere Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen har brugt at tjene en formue på at narre boligsøgende til at betale dyrt for annoncer, man gratis kan læse på blandt andet Den Blå Avis.

Nu er det så kæledyrene, som der er stor efterspørgsel på, de tre har kastet sig over, på det de kalder ’Danmarks største og ikke mindst smarteste dyreportal.’

Danmarks største dyreportal har ikke længere mange katte og hunde at byde på. Skærmdump

Stjålet fra internater

Smart er det i hvert fald for de unge forretningsfolk, der helt ned til både kommaer, design og stavefejl har kopieret tekster og koncept fra deres egen side boligdk.dk til dyreportal.dk, som det nye projekt hedder.

Igen er det blandt andet Den Blå Avis, der ufrivilligt lægger arbejdskraft, tekster og billeder til de kæledyrsannoncer, som det koster 299 kroner om måneden af få lov til at se kontaktdata på.

Men også landets dyreinternater har, efter Dyreportal.dk gik online i januar 2021, oplevet, hvordan deres gratis annoncer gøres til en fed forretning. Og det vil de ikke finde sig i.

Se her hvordan du afslører kopi-annoncerne, som boligportalerne vil sælge dig.

Sletter kritik

I månedsvis har internatejere landet over derfor forsøgt at få de tre ejere til at stoppe med ulovligt at stjæle deres tekster og billeder af hunde, katte og andre dyr.

- Vi har haft en del bøvl med dem. Man kunne slet ikke komme igennem. De ville ingenting gøre, fortæller Gritt Hanghøj fra nordjyllandshittekilling.dk til Ekstra Bladet.

- Vi fik også slettet vores anmeldelser på Trustpilot, når vi klagede over det. Dyreportal.dk mente jo ikke, at de har gjort noget forkert. De fortalte, at de gerne måtte tage fra Den Blå Avis og Gul & Gratis.

Vandmærket med internatets navn og telefonnummer var effektivt til at stoppe kopieringen. Skærmdump

Også Anita Sønderup fra Min Ven Katten i Hobro har oplevet, hvordan internatets gratis annoncer pludselig kostede penge at se på Dyreportal.dk.

- Jeg ville ikke slås direkte med dem, da jeg hørte, at det var helt umuligt.

- Så måtte vi hellere gøre sådan, at de ikke ville dele vores annoncer.

Philip Høygård Ørbæk, Kevin Bøje Reese og Christian Kjær Mathisen har trods gentagne opfordringer ikke ønsket at kommentere kritikken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ejerne af Dyreportal.dk kan ikke se problemet i, at de har stjålet private menneskers billeder og tekst fra en gratis annonce. Og deres forslag på en løsning: fjern din annonce fra nettet andre steder - så kopierer vi den ikke. Skærmdump

Svært at få lukket

Løsningen, som internater landet over nu bruger, er derfor at lægge et vandmærke med internatets navn og telefonnummer ind på de billeder, som Dyreportal.dk automatisk kopierer fra dem.

På den måde bliver annoncerne reelt ubrugelige, fordi køberne ikke længere har brug for at betale for at kontakte sælgeren.

- Nu er annoncerne jo fjernet, konstaterer Gritt Hanghøj om tiltaget. Og i dag er der da også under 100 katte og hunde til salg på Dyreportal.dk, selvom den kalder sig Danmarks største.

Alligevel er internatejerne ikke i tvivl om, at fupnummeret med kæledyr fortsætter med andre annoncer.

- De er dygtige til det, de laver.

- Det er svært at få lukket ned, mener Gritt Hanghøj.