Pinlig fejl: Disse boligejere får penge tilbage

Tæt på 3000 boligejere skal have penge tilbage, efter en fejl hos danske realkreditinstittuter.

Realkredit Danmark og Jyske Realkredit har nemlig misforstået de nye tinglysningsregler, og det betyder, at flere tusinde boligejere enten har betalt for meget eller har mistet en fordel i forbindelse med salg af bolig eller omlægning af lån.

Det skriver Finans.

Realkredit Danmark skal tilbagebetale 200 kunder, mens 2200 af deres kunder skal kompenseres, fordi de ikke fik muligheden for at spare stempelomkostningerne, da de lagde deres lån om.

Hos Jyske Realkredit drejer det sig i alt om 331 kunder.

Pinlig fejl

Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, mener, at det er en pinlig fejl.

- Tinglysning er en forudsætning for hele realkreditsystemet. Så også for deres egen skyld bør de have 100 pct. styr på det, siger han til Finans.

Fejlen er opstået, fordi de to realkreditselskaber har fejlfortolket de nye regler.

Reglerne om tinglysningsafgiften blev ændret i 2019. De nuværende regler betyder, at man skal betale 1,45 procent til staten af det samlede lånebeløb. Men har man et gammelt pantebrev tinglyst i boligen, så skal det modregnes.

Det betyder eksempelvis, at hvis det gamle pantebrev er på samme beløb som det nye lån, så skal man slet ikke betale ny tinglysningsafgift til staten.

Er pantebrevet på halv størrelse af det nye lånebeløb, så skal pantebrevet stadigvæk fratrækkes, og således skal man kun betale 1,45 procent i tinglysningsafgift af det tilbageværende beløb.

Aflyste gamle pantebreve

Fordelen gælder også for købere, der dermed skal betale mindre, jo større pantebrevet er i den bolig, de køber.

Realkredit Danmark og Jyske Realkredit begik den fejl, at de aflyste de gamle pantebreve, så der slet ikke blev modregnet noget beløb, og dermed betalte kunderne tinglysningsafgift af det fulde lånebeløb.

Er der eksempelvis tale om et lånebeløb på to millioner kroner, så har kunden betalt 29.000 kroner i tinglysningsafgift. Men hvis der har ligget et stort pantebrev fra tidligere, som ikke har været fratrukket, så kan det være et betydeligt beløb, kunden er blevet snydt for.

De to institutter meddeler, at de pågældende kunder vil blive kontaktet automatisk.