Presset bilmarked: Her kan du stadig score kassen

Bilmarkedet er under hårdt pres på grund af mangel på biler, og derfor kan du skyde en hvid pind efter at presse prisen på din nye bil ned. Til gengæld kan du tjene rigtig godt på din brugte bil

Manglen på nye biler stiller bilforhandlerne i en gunstig position, men den betyder også, at du kan få ekstra høje priser for din egen bil.

Sådan lyder det fra Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.

- Der gives ikke rabat i bilbranchen længere. Det er ud fra en markedslogik om, at der er lange leveringstider på nye biler, og at priserne stigerne hele tiden.