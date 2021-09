Prisen på el og naturgas eksploderer

Prisen på el og naturgas er tordnet i vejret.

Faktisk er det steget så meget, at prisen på el er i følge Dansk Energi mere end fordoblet de det seneste år, mens prisen på naturgas er seksdoblet.

- Det er surt at være elkunde, men det er endnu surere at være gaskunde, lyder det fra Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi.

Høje elpriser

Udviklingen kan også ses på den nordiske elbørs Nord Pool, der blandt andet leverer el til det danske marked.

Her for blot en måned siden 18. august 2021 lå gennemsnitsprisen per kilowatt-time på 0,56 kroner.

I skrivende stund fredag 17. september 2021 er prisen på 1,07 kroner for en kilowatt-time. Det er en stigning på 91 procent.

Og kigger man på prisen i forhold til sidste år, så ligger den i 2021 generelt højere, end hvad prisen var i 2020 frem til september.

Artiklen fortsætter under statistikken...

Falder ikke foreløbigt

Og ifølge Lars Aagaard vil elpriserne komme til at ligge højt i de kommende måneder.

- Vil vi se en form for stagnering, eller vil priserne fortsætte opad?

- Det er svært at spå om, men når man kigger på forwardpriserne, som giver en indikation på, hvad markedet tror, priserne vil ligge på de kommende måneder, så ligger nogenlunde på det, vi ser nu. Men man kan aldrig vide.

- Trenden tyder på, at det er det her niveau, vi skal forvente hen over vinteren, og det eneste, vi ved med ret stor sikkerhed, er, at elpriserne nok skal komme ned igen, lyder det fra direktøren.

Her kan du læse, hvordan du får det billigst mulige el.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses prisudviklingen det seneste år indekseret. Statistik: Dansk Energi/Syspower

Naturgas er steget mere

Stigningen i elprisen kommer til at ramme forbrugerne på pengepungen.

- For de fleste, der har et normalt elforbrug, bliver det ikke noget, man nødvendigvis kommer til at mærke så meget. Men dem, der har et højt elforbrug, altså dem, der varmer deres hus op med el, vil selvfølgelig kunne se det tydeligere, siger Lars Aagaard.

- Og har man et et naturgasfyr, så må man sige, at det vil kunne mærkes.

Til Berlingske har forbrugerøkonom Louise Aggerstrøm regnet ud, at en gennemsnitsfamilie med et elforbrug på 4.000 kilowatt-timer vil få en ekstra regning på omkring 180 kroner per måned, mens en familie, der opvarmer huset med naturgas med et gennemsnitligt forbrug på 1.840 kubikmeter gas, vil få en ekstra regning på omkring 800 kroner om måneden.