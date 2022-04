Dine Penge ... 11. apr. 2022 kl. 20:51 Gem artikel Gemt artikel

Priserne går amok - det skal du gøre

Det er blevet dyrere at tænde for varmen, tanke bilen og handle ind i supermarkedet. Priserne bliver ved med at ryge i vejret og forbrugerpriserne har for den seneste måned set sin største stigning siden 1985 - Ekstra Bladet giver dig her de afgørende råd