Priserne i supermarkedet stiger

De stigende priser på råvarer kommer til at betyde, at priserne i supermarkedet kommer til at stige, fortæller de største detailkæder

Priserne på råvarer stiger, og den prisstigning kan forbrugere se frem til at skulle tage på sig.

Det skriver Børsen, der har talt med landets største detailkæder.

Til trods for at koncerner som Salling Group, Coop og Lidl vil kæmpe for, at prisstigningerne skal tages af leverandørerne, så stiger priserne så voldsomt, at man ikke kan undgå, at det går udover forbrugeren.

- Der er rigtigt mange leverandører, der varsler prisforhøjelser på varerne, og vi kæmper for at holde dem så meget nede som muligt.

- Det har betydning for de fleste kødprodukter, mel, kaffe og olier, og det er særlig grundet dårlig høst flere steder i verden suppleret med stigende omkostninger på alt fra transport til emballage,” siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop.

Forhandlinger bliver afgørende

Ingen af detailkæderne kan svare på, hvor markante prisstigningerne bliver.

Det skyldes, at det er forhandlingerne mellem kæderne og leverandørerne på de enkelte varer, der bliver afgørende for, hvor dyrt det bliver.

- Forhandlingerne er altid hårde, må man bare sige. Det er et leverandør-kundeforhold, og sådan er spillet, men det er ikke ekstraordinært. Hverken fødevarebranchen eller for den sags skyld kæderne kan absorbere de voldsomme stigninger, så det slår igennem i hele branchen, siger direktør i Kohberg, René Normann Christensen til Børsen.

Men selvom detailkæderne vil gøre, hvad de kan, for at holde priserne nede, vurderer de i stor grad, at det kommer til at blive dyrere for forbrugeren.

- Vi bliver nødt til at sende regningen videre til kunderne, og det vil afspejle sig i priserne for forbrugerne, siger Jens Juul Nielsen.