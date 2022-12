Kun i Ekstra Bladet

I foråret 2022 begyndte renten at stige. Det skete hurtigt og voldsomt. Dermed sluttede en godt 20-årig periode med faldende renter. En periode hvor centralbankerne med vilje holdt renter lave efter finanskrisen tilbage i 2008. Lave renter er blandt andet en fordel for virksomheder, og på den måde holder man indirekte hånden under beskæftigelsen.