Renten falder: Forvirringen er total

Efter at være steget markant siden årsskiftet begyndte renterne på de amerikanske statsobligationer pludselig at falde drastisk i maj. Situationen blev fejet af med diverse småforklaringer. Men den holder ikke længere.

For nu, snart tre måneder senere, falder renten stadig - stik imod hvad et hav af investorer, virksomheder og ikke mindst eksperter havde forudset, hvilket skaber uro på finansmarkederne. Og det er ikke kun i USA, at renten falder.

Det gør sig også gældende i Danmark.

Forvirringen er total

Nylige regnskaber fra de store internationale og danske selskaber viser over en bred kam, at indtjeningen igen stiger støt efter en lang og hård periode med corona.

På trods af dette er renten ikke blevet ved med at stige, som det var forventet. Det kan skyldes frygten for, at flere forskellige faktorer som nye varianter af corona igen vil lukke store dele af verdenssamfundet, hvilket kan resultere i endnu mere forsigtige forbrugere og virksomheder.

Pludseligt fald

Selvom renten har været stigende i Danmark siden nytår, har den taget et dyk i juli. Optimismen omkring verdensøkonomien har generelt været god, men blandt andet Delta-varianten er med til, at renterne igen dykker.

- Renten steg i løbet af adskillige måneder, men nu har den så vendt snuden nedad i løbet af juli, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank. Han tilføjer:

- Så man kan sige, at udviklingen går imod det, der er sket i løbet af det sidste halve års tid. Men det er der en forklaring på.

- Der har været en forventning om, at vi nu er på vej ud af coronakrisen, og der dermed er bedre udsigter for økonomien. Men når sådan noget som Delta-varianten melder sig, går det ind og giver en usikkerhed i forhold til fremtiden. Frygten er, at varianten kan give et økonomisk slag, og det er med til at trække renterne ned, siger han.

Han forklarer yderligere, at han ikke forventer at se et boom i antallet af danskere, der pludselig går ud og tager et boliglån med lidt lavere rente.

- Den måde, renterne er faldet på på det seneste, gør det dybest set en anelse billigere at låne penge. Men i forhold til renterne ved årsskiftet er det faktisk blevet dyrere at tage et boliglån, så det er ikke noget, der får danskerne til at valfarte til boligmarkedet, siger Jeppe Juul Borre til Ekstra Bladet.

Hvis man stoler på storbanken JP Morgans beregninger af statsobligationerne, er der en direkte forbindelse mellem de lave renter og en forventet vækststigning på bare 0,5 procent i de kommende år, hvilket er langt under de 3,5 procent, de fleste prognoser siger.

Aktierne kan også falde

Ifølge Euroinvestor viser et notat fra finanshuset Morgan Stanley, at aktiemarkedet i øjeblikket viser tegn på at være udmattet, og at der kan være en korrektion af markedet på vej.

En aktiekorrektion er, når der sker et hurtigt fald på mere end ti procent, men mindre end 20 procent fra kurstoppen. En korrektion sker, når investorerne vurderer, at kursen på en aktie eller et indeks er for høj.

Der er ifølge mediet flere grunde til, at investorer i øjeblikket er en smule forsigtige med aktierne. Det skyldes blandt andet inflation, Delta-varianten og stigende priser på råvarer.