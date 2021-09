Rød åbning: Næsten alle i minus

Bavarian Nordic og Genmab er i skrivende stund de eneste to selskaber, der kan pryde sig af at være i plus på det danske marked

Kun to aktier på det danske C25-indeks er mandag morgen i grønt - alle andre er plastret til med røde tal og minusser.

Bavarian Nordic og Genmab er i skrivende stund de eneste to selskaber, der kan pryde sig af at være i plus, i et marked, der samlet er nede med 1,7 procent.

De største tabere procentvis er mandag Demant og ISS, mens de to Mærsk-aktier også kæmper med et betydeligt minus på 3,78 procent og 3,65 procent.

Det svenske indeks er nede med 1,9 procent, i Tyskland er man nede med 2 procent, mens børsen i London er nede med 0,9 procent.

Til Euroinvestor forklarer Andreas Østerheden, chefstrateg hos Nordea, mandag morgen om de røde tal:

- Der tales fortsat meget om en mulig markedskorrektion, og det er klart et mere sandsynligt scenarie nu end for seks måneder siden, da mange af de faktorer, der har drevet markedet indtil nu, generelt vil miste kraft fremover.