Det er blevet sværere at få en bil til billige penge, men ikke umuligt, siger bilekspert

Står du og skal købe en bil, men kun har 50.000 kr. i lommen, skal du forberede dig på, at det kan blive svært.

Det siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, der har hjulpet os med at kigge på markedet for billige biler.

- Den dårlige nyhed er, at man ikke får meget bil for 50.000 kr. i dag. Der har været en meget stor efterspørgsel under corona, hvor folk har skiftet bus- og rejsekort ud med biler.