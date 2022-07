Hvis du undersøger markedet, kan der være gode penge at spare på at gå efter den rigtige bilfinansiering

Ekstra Bladet

Når du skal finansiere købet af en ny eller ny brugt bil, er der grund til at være opmærksom. Du kan spare mange penge på at vælge den rigtige finansiering. Men hvordan gør du så det? Det handler især om at holde øje med ét særligt begreb.

Sådan lyder budskabet fra Emil Rosager Schaarup, som er projektleder for finansiel test, hos Forbrugerrådet Tænk.