Dine Penge ... 13. jun. 2022 kl. 12:33 Gem artikel Gemt artikel

Så meget sparer du på salg uden mægler

Skal du sælge din bolig og ønsker at holde udgifterne nede? Måske har du tænkt på at skære ejendomsmægleren fra. Men hvor meget sparer du egentlig ved selvsalg, og er du klar til at betale prisen?