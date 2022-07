Hvis man overvejer at tage et forbrugslån, er det ikke nok at kigge på den månedlige ydelse, når man vil finde det billigste

Hvis du står i en situation, hvor du skal have et forbrugslån til eksempelvis køb af en ny kummefryser eller en ny carport, er prisen naturligvis et afgørende parameter på lånet. Men du kan ikke nøjes med at kigge på den månedlige ydelse, hvis du vil finde det billigste lån.

Hos Forbrugerrådet Tænk understreger de, at et forbrugslån er dyrt, hvorfor man skal gøre sig grundige overvejelser, inden man overhovedet tager et lån til at dække sit forbrug.