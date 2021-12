Vidste du, at du kan tjene penge på at svinge dankortet, at der er et trick til at sænke varmeregningen - og at du måske er berettiget til et fradrag, du med garanti ikke vidste fandtes? Der er adskillige måder, du kan booste din økonomi i det nye år - vi har samlet 16 historier, hvori du kan læse hvordan.