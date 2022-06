Bevidst opsparing og gode vaner gjorde det muligt for Carsten Holdum at vælge jobbet helt fra - nu kan han leve godt af sin opsparing resten af sit liv

Handling taler højere end ord, lyder et ordsprog. Og efter at Carsten Holdum i en årrække har rådgivet andre mennesker om økonomi, beviste han, at hans gode råd kan føre langt.

Da den nu tidligere forbrugerøkonom fik sit første barnebarn, tog han en stor beslutning: Han gik først ned i arbejdstid for at have en fast ugentlig fridag med lille Arthur.