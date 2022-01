En række ændringer, der er trådt i kraft 1. januar, kan få stor betydning for din pensionsøkonomi

Skattefri efterlønsbidrag, senere pension, højere fradrag og 'gratis' arbejde. Der er sket flere ændringer i pensionsreglerne 1. januar 2022, som kan have betydning for, hvornår du kan og skal trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet - få overblikket her