Sådan kommer du i gang med aktie-eventyret

Du behøver ikke at være hverken aktieanalytiker, bankuddannet eller fuldtidsinvestor for at handle med aktier. Ifølge ekspert er der blot få, simple ting, du skal sætte dig ind i for at se din formue vokse sig større. Og alle kan komme med på vognen

Ekstra Bladet

Der går snart ikke en dag, uden medierne rapporterer om, at priserne på mad og benzin er sendt på himmelflugt, og inflationen bare stiger. Man kan ikke komme udenom, at det er blevet dyrere at være dansker.

Men glem alt om at sy sparepengene ind i madrassen eller trække negative renter i banken - send dem ud at arbejde i stedet for.