Sådan scorer du kassen på dit ekstra værelse

Har du et ekstra værelse i din lejlighed? Så er der nemlig mange penge at hente, hvis du følger nogle simple råd. Hvilke regler må du ikke glemme, og hvor mange penge kan du tjene på at udleje?

Ekstra Bladet

Vil du gerne supplere din privatøkonomi, og har du et ekstra værelse i dit hus? Disse regler for udlejning må du ikke glemme, før du underskriver kontrakten.

Ifølge jurist Line Boye fra Boligzonen er det helt essentielt, at man er opmærksom på opsigelsesreglerne, før man udlejer et værelse for ikke at ende i et boligmareridt.