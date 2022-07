Sådan ser boligmarkedet ud lige nu: Se om du skal handle eller vente?

Ekstra Bladet

Går du i salgstanker? Eller går du med en drøm om at købe egen bolig for første gang? Så ærgrer du dig måske over, at du ikke fik handlet, mens priserne ramte skyerne under corona?

Græd ikke over spildt mælk. Men det er værd at overveje, hvad der er smartest at gøre lige nu, hvor boligmarkedet er i en slags limbo.