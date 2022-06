Ekstra Bladets økonomiske ekspert, der selv gik på pension som 53-årig, giver dig her de vigtigste råd til, hvordan du får din egen opsparing til at vokse

Din opsparing handler både om, at vi er på vej til at blive omkring 90 år gamle og være ret friske undervejs, og det handler om at have økonomisk frihed og tryghed undervejs i livet.

Frihed til karriereskift, at tage sig af familien, vores helbred og/eller at slutte tidligere på arbejdsmarkedet. Og tryghed for, at økonomien kan tåle noget uvejr, hvis uheldet er ude.