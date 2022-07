Aktiemarkederne har været i massiv modvind siden de vilde toppe i 2021. Men er det tid til at bide til bolle, eller gælder det om at holde sig væk?

Ekstra Bladet

Pessimist eller optimist? Det spørgsmål er aktieeksperter vant til.

Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, er optimist af natur. Han siger det med et glimt i øjet. For det er næppe det spørgsmål, journalisten ønsker besvaret.

Men i en tid som denne, hvor aktiemarkederne siden årsskiftet er dykket over en bred kam, og rygterne svirrer om en alvorlig økonomisk nedtur, giver det alligevel mening.