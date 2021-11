Sådan spotter du et falsk black friday-tilbud

Lyder det for godt til at være sandt? Så er det ofte også sagen.

Og det gør sig i høj grad gældende på black friday, hvor mange danskere slagter sparegrisen for at få en ny opvaskemaskine eller et tv.

Der er nemlig en hel del af de gode tilbud, som er falske, skriver prissammenligningstjenesten Pricerunner.

Flere butikker sætter således prisen op lige før black friday, så besparelsen efterfølgende virker langt større, end den er.

Hver sjette vare er sat op

Pricerunner har undersøgt 36.000 varer, og heraf er 1 ud af 6 (16,9 procent) blevet sat op forud for udsalgsdagen fredag den 26. november.

Det er flere end sidste år, hvor det var tilfældet for 13 procent af produkterne.

Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at man som forbruger er vaks ved havelågen.

- Det er ikke ulovligt at hæve og sænke priserne, men det kan gå ind under kategorien vildledende markedsføring. Som forbruger bliver man nødt til at navigere i en jungle af tilbud og reklamer, og det kræver, at man har øjnene åbne, siger Pricerunners forbrugeranalytiker Katrine Barslev.

Prisen skal være steget med mindst 10 procent, for at varen tæller med i opgørelsen.

Tjek prisstatistikken

Vil du spotte et falsk tilbud, kan du blandt andet slå varen op på Pricerunner og se på prisstatistikken.

Her kan du se, hvordan varen er steget og faldet i pris i løbet af de seneste måneder. Er den steget lige før black friday, er det formentlig, fordi butikken vil give indtryk af, at den er faldet med flere procenter, end det er tilfældet.

I samme omgang kan du få indblik i, om varen kan fås billigere et andet sted.