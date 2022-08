Ekstra Bladet

Hvis det endnu ikke er lykkedes dig at finde en bolig tæt på dit nye studie, er du ikke alene. Slutspurten er sat ind, desperationen stiger i takt med, at studiestart nærmer sig, og det giver gode græsgange for de mange svindlere, der har specialiseret sig i at fuppe boligsøgende studerende - men med sund fornuft og disse gode råd kan du undgå at havne i deres beskidte kløer.