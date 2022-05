En rejseforsikring er vigtig, når du skal på ferie. Men pas på: Du kan nemt betale for to rejseforsikringer på én gang, og det kan koste dig dyrt

Ekstra Bladet

Uden en rejseforsikring kan du risikere at stå med store regninger, hvis uheldet skulle være ude på ferien. Der er dog ingen grund til at betale for to rejseforsikringer, og måske er du faktisk en af de danskere, der betaler for en rejseforsikring, som du slet ikke har brug for.