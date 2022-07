Dine Penge ... 3. jul. 2022 kl. 12:47 Gem artikel Gemt artikel

Scor kassen med solceller: Sådan kommer du i gang

Efterspørgslen på solcelleanlæg til private hjem er steget, i takt med at energipriserne er steget. Og der kan være mange penge at spare. Læs eksperternes råd til, hvordan du bedst griber det an, hvis du ønsker at få solceller på taget