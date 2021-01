Se artiklen Norwegian er glade for du ikke læser

Ups: Flyselskabet sendte ved en fejl Ekstra Bladet en mail, hvori man glædede sig over, at kunderne ikke kunne læse om deres ret til at få værdien af CashPoints udbetalt kontant

Onsdag i sidste udgav Ekstra Bladet+ en artikel med gode nyheder til de tusindvis af danskere, der under coronakrisen er brændt inde med bl.a. vouchers og bonuspoint fra de flyselskaber, som har aflyst tusindvis af afgange:

Godt nyt: Veksl flyselskabers point og vouchers til penge

Forbrugerombudsmanden - den myndighed, som fører tilsyn med virksomheders markedsføring - fastslog nemlig noget opsigtsvækkende, hvordan danskerne har ret til at indløse vouchers, bonuspoint, CashPoints, miles og den slags - til rigtige penge.

'Matadorpenge'

Det er noget, som mange ønsker, især fordi flyselskaberne dygtigt har prakket folk sådanne ’matadorpenge’ på, når fly er blevet aflyst. Det er sket, selv om folk faktisk havde ret til kontant kompensation.

I god tid inden artiklen udkom, spurgte Ekstra Bladet både telefonisk og skriftligt flyselskaberne, om de ville ryste op med pengene til kunderne. SAS svarede, men det gjorde Norwegian ikke, så artiklen udkom uden det norske selskabs svar.

Til gengæld kom Norwegians kommunikationschef, dagen efter artiklen udkom, ved en fejl til at sende en jublende mail til Ekstra Bladets journalist, der har samme fornavn som kommunikationschefens kollega.

'Good News'

Mailen, som Ekstra Bladet altså aldrig skulle have modtaget, kunne give det indtryk, at Norwegian glædede sig over, at folk ikke kunne læse om deres ret til kontanter.

’Hej Christian. Du skal bare lige vide, at journalisten allerede har bragt artiklen om at konvertere bonuspoints til kontanter. Heldigvis er den bag en betalingsmur, så færre folk vil læse den OG billedet er af SAS,' skrev pressechefen.

Han henviste til, at artiklens topbillede viste et SAS-fly. Og fortsatte:

'Jeg har ikke adgang til betalingsartiklen på sitet, men siden journalisten ikke har rykket os for et citat, går jeg ud fra, at vi ikke er i hovedfokus,’ stod der i mailen med overskriften 'Good News'.

Kommunikationschef i Danmark Andreas Hjørnholm havde uret, når han troede, at Norwegian ikke er i fokus i artiklen.

Det er selskabet faktisk, blandt andet fordi Norwegian muligvis vil påstå ikke at skulle overholde dansk lov, selvom Norwegians danske CVR-nummer står på kvitteringerne for de flyrejser, der senere er blevet aflyst.

Arbejdspres

Kommunikationschef Andreas Hjørnholm forklarer nu over for Ekstra Bladet, at selskabet søreme ikke har noget problem med, at kunderne læser, at de ifølge Forbrugerombudsmanden har ret til penge.

- Vi har ikke noget problem med, at folk læser, hvad forbrugerombudsmanden synes. Men vores foreløbige holdning var nok, at folk ikke kunne komme og bede om at få ombytning af CashPoints. Så da I offentliggjorde artiklen, kunne det skabe noget forvirring, og det, at den ikke kom bredt ud, var glædeligt af hensyn til vores kundeservice, som er hårdt ramt af arbejdspres, lyder hans forklaring.

Ekstra Bladet har rykket Norwegian for svar på, om man vil hoste op.

- Vi ser på det og bliver forhåbentlig klogere på, hvad vi mener om det, siger Andreas Hjørnholm.