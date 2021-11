Se dig for: MitID-svindlerne er i fuld gang

Selvom MitID indføres for at styrke sikkerheden, er svindlerne allerede i fuld gang med at bruge netop det til at narre danskere

De bliver hurtigere og hurtigere og dygtigere og dygtigere. Internetsvindlerne ved efterhånden lige, hvor de skal sætte ind, hvis de vil have os i fælden og stjæle vores personlige oplysninger.

Det seneste oplagte emne til den slags er naturligvis MitID. Alle danskere over 13 år skal skifte NemID til MitID, og de fleste ved endnu ikke ret meget om det - vi ved bare, at vi får besked, når det er vores tur til at skifte over.

- Allerede i september måned så vi forsøg på MitID-svindel. Dengang begyndte rygterne at florere om, at vi alle sammen skal til at have MitID, og det var en anledning for svindlerne til at begynde at svindle med MitID.

Fra corona til MitID

- Hvor vi tidligere så enormt meget corona-svindel, hvor forbrugerne blev lokket til at give deres sundhedsoplysninger videre, ser vi nu, at svindlerne har kastet sig over MitID, siger Ida marie Moesby, der er forbrugerøkonom hos Nordea.

En af de falske mails, der florerer i forsøget på at franarre dig dine oplysninger. Mailen er professionelt lavet, og kun mailadressen afslører, at den ikke er sendt fra officielt hold. Privatfoto

Selvom vi allesammen efterhånden ved, at vi skal være skeptiske på nettet, er det nemt i hverdagens travlhed at komme til at klikke på et link i en mail eller en sms, hvor afsenderen udgiver sig for at være fra det nye MitID. Men vær på vagt.

Endnu en smart måde at få en uopmærksom borger til at klikke på et link, der kan koste dyrt. Privatfoto

Hos politiet og hos Digitaliseringsstyrelsen har man allerede set flere forsøg på svindel-mails. Vellignende mails, der tilsyneladende er sendt fra Digitaliseringsstyrelsen, og som lover, at du kommer direkte til målet, hvis du klikker på det medfølgende link.

Det gør du dog ikke, du kommer derimod til en side, hvor du vil blive forsøgt franarret dine personlige oplysninger og/eller penge.