Se regnestykket: Så dyrt kan det blive for dig

Det vil have en økonomisk indvirkning på danskerne, hvis Det Systemiske Risikoråds anbefaling om stramning af afdragsfrie lån bliver en realitet.

Til Ekstra Bladet forklarer Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit, regnestykket:

- Ønsker man at købe et hus med en pris på 2,5 millioner kroner, hvilket er gennemsnitsprisen i landet, du er førstegangskøber og har sparet de fem procent op i udbetaling, vil det koste dig cirka 4000 kroner mere om måneden, at du skal afdrage på både dit banklån og realkreditlån, siger hun.

- Så kort sagt er det noget, som kan komme til at have en mærkbar betydning.

Mira Lie Nielsen. Foto: Stine Bidstrup

Kan ramme hele landet

Samtidig kommer det også til at have betydning bredt på boligmarkedet.

- Det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvis man vil lave det her indgreb, ser det allerede ud til, at foden er ved at blive lettet fra speederen på boligmarkedet.

- Vi ser tegn på, at boligmarkedet er ved at geare ned, og der kommer betydeligt færre handler af alle boligtyper. Priserne stiger stadig, men de accelererer ikke i fart. Vil man hjælpe nedbremsningen yderligere på vej, kan det være fornuftigt nok. Hvordan man doserer det, er noget, andre skal beslutte, siger boligøkonomen med henvisning til landets politikere.

Og netop Simon Kollerup (S), landets erhvervsminister, ønsker ikke at gribe ind og trykke yderligere på bremsen.

En proces

At boligmarkedet er på vej ned i fart, har været et gradvis proces. Vi ser effekten af de stigende renter nu, og at det bliver dyrere at låne.

- Det er først ved at indlejre sig i priserne, at købere oplever i banken, at de kan købe for 150.000 kroner mindre hus, end inden renterne steg, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit.

- Hvis man sidder i sin bolig, der er steget pænt i pris, er det så et godt tidspunkt at sælge?

- Nu ved vi ikke, om det bliver en realitet. Jeg synes ikke, det er noget, som man skal handle på.

- Det er et forslag, og nu må vi se, hvordan endelige politiske beslutning bliver på det.