Er du presset af de stigende elpriser, og har du svært ved at gennemskue, hvordan du får dem ned?

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen giver dig her et overblik over, hvor meget forskellige ting er steget alt efter, om du har et højt eller et lavt forbrug.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen har folk muligvis været vant til at tænke, at det ikke gjorde den store forskel, om man for eksempel husker at slukke på standby-knappen på fjernsynet.