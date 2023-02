Skatteministeren: - Ja, det er bøvlet

Jeppe Bruus kalder reglerne for efterregulering af solgte boliger ulogiske - men han mener, at det er ejendomsmæglerne og boligejerne selv, der må skrabe pengene ind

- Vi er ved at skifte fra et ejendomsvurderingssystem til et nyt og ændre lovgivningen, og der er nogle mellemliggende år, hvor det er bøvlet.

Sådan siger skatteminister Jeppe Bruus til Ekstra Bladet, efter avisen kunne fortælle om efterreguleringer af grundskyld, der for knap 200.000 boligkøbere kan betyde en ekstraregning for år, hvor du end ikke har ejet din bolig.

Har du købt bolig i løbet af 2021 eller senere, kan du nemlig enten se frem til en ekstragevinst eller en ekstraregning, som slet ikke er din. Du kan enten få en ekstraskat på grundskyld fra før, du købte boligen - eller du kan få den overskydende grundskyld sat ind på din konto, hvis boligens tidligere ejer har betalt for meget i sin tid.

- Det har altid været sådan, at ejendomsværdiskat er hæftet op på dem, der bor i boligen, og grundskylden er hæftet op på selve boligen. Og det er uanset, om der skal efterreguleres, eller om der skal betales penge tilbage, siger ministeren.

- Jeg kan godt forstå, at det kan virke ulogisk, men det er sådan, loven er skruet sammen i dag. Det er det, vi ændrer med den nye lovgivning, der træder i kraft i 2024.

Ejendomsmæglernes ansvar

Som ny boligejer kan ekstraskatten, som opkræves bagud, være alt fra et par tusind kroner til over 10.000 kroner - og det samme kan gevinsten, hvis din forgænger i boligen har betalt mere, end vedkommende skulle.

Og jo senere i perioden, du handler, jo større bliver beløbet, fordi det er en længere periode der enten betales eller tilbagebetales for.

- For de flestes vedkommende vil det ikke være voldsomme beløb, men det kan stadig være en ekstraregning, som er sur, hvis man ikke har styr på den mellemregning, der skal være mellem køb og salg.

- For mange boligejere er det princippet i, at man skal betale en regning for en anden. Bør man ikke fra statens side annullere de opkrævninger, hvor boligen har været handlet i perioden?

- Det er ejendomsmæglerens eller boligkøberens advokats ansvar at sørge for at få den del skrevet ind, når de laver en refusion ved en hushandel. De er uddannet i al gældende lovgivning om boligskat ved en ejendomshandel. Det er jo deres ansvar at sikre sig, at ting af den her karakter også fremgår i en købssituation, siger Jeppe Bruus.

Og står det ikke nævnt i en kontrakt, bør den nye boligejer af egen fri vilje sende pengene til den tidligere, lyder opfordringen fra ministeren.

- Det er jo tidligere ejers penge i virkeligheden. Så den, der får udbetalt pengene, bør sende dem videre til ham. Og ligesådan, hvis der kommer en regning. Det bør vedkommende jo gøre, uanset om der er en aftale eller ej, siger han.

- Det er det eneste rigtige at gøre.

