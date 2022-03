Dine Penge ... 7. mar. 2022 kl. 14:26 Gem artikel Gemt artikel

Snyder du også dig selv for disse ukendte fradrag?

Du skal selv melde en række låneomkostninger ind til Skattestyrelsen, og du kan spare ejendomsværdiskatten, hvis du midlertidigt har boet andet sted end i din ejerbolig. Her får du guiden til at indkassere tre fradrag, som mange danskere snyder sig selv for