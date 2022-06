Sommerbolig: Undgå leje-svindel i ferien

Minimer din risiko for at blive offer for svindlere, når du lejer feriebolig eller sommerhus

Ekstra Bladet

Sommeren nærmer sig og dermed sæsonen for sommerhusudlejning - og svindel med samme. Forbrugerøkonom Ida Marie Moesby giver dig en række gode råd til at sikre dig mod at ende med en tom pengepung, ærgrelse og panderynker og uden feriebolig.

Uanset om du ender med et ubeboeligt sommerhus, dukker op på en adresse, hvor der slet ikke ligger et hus, eller måske møder fire andre, der har lejet samme bolig, når du ankommer til det, du troede skulle være din drømmeferie, er det sure penge og spild af tid at skulle slås for dine rettighed og ikke mindst at få dine penge tilbage.