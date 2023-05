Der er flere måder at få nedbragt bidragssatsen på dit realkreditlån på - se dem alle her

Kun i Ekstra Bladet

Hvis du som mange andre danskere har rigeligt at bruge penge på, kan en lavere bidragssats give lidt mere at snolde for. Og der er flere måder at få den banket ned på - alt efter hvilket lån du har.

Hvis du omlægger eller konverterer dit realkreditlån, eller hvis du afdrager ekstraordinært på dit lån med mindst 100.