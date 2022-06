Der kan være mange tusind kroner at spare på at købe en brugt elbil i Tyskland - og så slipper du samtidig for at skulle vente. Læs her, hvordan du gør

Ekstra Bladet

Det er hverken billigt eller nemt at få fat i en ny elbil på det danske marked for tiden. Ved flere nye elbil-modeller kan man risikere leveringstider på væsentligt over et år. Men vælger du at hente en nyere brugt elbil hjem fra Tyskland, kan der være mange tusind kroner at spare, ligesom du kan få nøglerne til din nye brugte elbil noget før.