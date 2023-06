Sune ville gå på pension som 45-årig - nu er han fyret

Planen om at blive økonomisk afhængig inden for få år blev smadret, da Sune Bjørn Andersen blev fyret fra sit job. Men nu har han lagt en ny

Kun i Ekstra Bladet

Der er mange ubekendte, hvis man forsøger at planlægge resten af sit liv.

Det er Sune Bjørn Andersen et levende bevis på. Han havde en klokkeklar plan for sin økonomi og sin fremtid: Han ville være økonomisk uafhængig som 45-årig og kunne gå på tidlig pension. Vejen derhen var at leve for mindst muligt, spare mest muligt op og investere sikkert.