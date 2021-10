Dine Penge ... 26. okt. 2021 kl. 07:26

Tabte fire millioner under finanskrisen: Sådan blev Nicolai millionær igen

Et kæmpe rap over nallerne under finanskrisen blev vendepunktet for iværksætter og investor Nicolai Frisch, som lagde sin strategi om. I dag er han økonomisk uafhængig