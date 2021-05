Tjek din lønseddel: Har du fået tillægget?

Når din lønseddel fra maj tikker ind i din e-Boks, er det muligvis værd at løbe den igennem en ekstra gang.

For der står et par tal på, der er relevante, hvis du er ansat med løn under ferie.

Du har nemlig krav på et ferietillæg på en procent af din ferieberettigede løn.

Alt efter hvilken model som din arbejdsgiver arbejder med, er der to måder, du får pengene på.

Fagforeningen Det Faglige Hus oplyser til Ekstra Bladet, hvordan de to modeller fungerer i praksis:

Model 1: Udbetaling ad 2 omgange

Dit ferietillæg for perioden september til maj bliver udbetalt sammen med din løn for maj måned.

Dit ferietillæg for juni, juli og august bliver udbetalt sammen med din løn for august måned.

Model 2: Udbetaling når du holder ferie

Ferietillægget bliver udbetalt samtidig med, at du holder ferie. Du optjener i løbet af ferieåret fem ugers ferie.

Holder du eksempelvis tre ugers sommerferie i juli måned, får du udbetalt 3/5 af dit ferietillæg.

Forstå begreberne Ferieår: Den periode, hvor du optjener din ferie. Perioden går fra september – august. Ferieafholdelsesperiode: Den periode, hvor du holder din ferie. Perioden går fra september – december året efter. Hovedferieperioden: Den periode, hvor du har ret til at holde tre ugers sammenhængende sommerferie. Perioden går fra 1. maj – 30. september. Kilde: Det Faglige Hus

Så meget får du

Hvert år optjener du et ferietillæg på én procent af din løn - i den statslige ferieaftale er det 1,5 procent, og i den regionale og kommunale aftale er det 1,95 procent.

Har du eksempelvis en årsløn på 300.000 kroner, så vil du på de ni måneder fra 1. september til 31. maj have optjent 225.000, hvilket vil give dig et ferietillæg på 2250 kroner i maj.

Din arbejdsgiver skal enten udbetale ferietillæget med maj- og augustlønnen, eller når du holder din ferie, så derfor er det en god idé at tjekke lønsedlen i maj og se efter, om pengene er kommet.

Du kan læse meget mere om, hvordan du bedst kan bruge dine feriepenge her.