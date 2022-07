Ligger der en bunke skrot i din baghave, som du har tænkt på at smide ud? Så bør du måske genoverveje. Byggematerialer er rigtig dyre at købe fra ny, og derfor er flere af materialerne også penge værd i brugt tilstand

Skal du til at renovere dit hus, eller har du lige gjort det, så har du nok en masse brugte byggematerialer. Det kan måske ligne en bunke affald uden værdi, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Ifølge Jakob Brandt fra SMVDanmark er det et rigtig spændende tidspunkt for værdien af gamle byggematerialer, og han forudser, at der inden for ti år vil blomstre en stor genbrugsindustri op.