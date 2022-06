Med lidt benarbejde kan der være mange penge at spare på værksteds-regningen, og særligt ét råd er afgørende at bruge

Ekstra Bladet

En faktura fra en mekaniker kan historisk set hurtigt løbe op i mange tusind kroner.

Men intet er mejslet i sten, så hvis du bruger lidt tid, kan du spare penge på mekaniker-regningen.

- Nu om dage, hvor inflationen stiger, og der er pres på økonomien, er der ekstra grund til at passe på, at mekanikerregningen ikke er for høj, siger Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom i FDM.