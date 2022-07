Overvejer du at købe hus på tvang? Her er eksperternes råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man byder ind på tvangsauktioner

Ekstra Bladet

Alle kan købe et hus på tvangsauktion. Det kræver hverken, at man er investor, håndværker eller advokat. Det eneste, det kræver, er, at man bruger god tid på at forberede sig på købet og sætter sig godt ind i ejendommen.

- At handle på tvangsauktioner er som at spille poker med store værdier - man kan virkelig komme til at købe katten i sækken.