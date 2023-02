Udskyd pensionen og høst en skattefri præmie

Hvis du nærmer dig folkepensionsalderen og har mod på at fortsætte med at arbejde, så er der kontant afregning

Velfærdsstaten er dyr og kræver mange skatteindtægter. Derfor er den interesseret i, at vi arbejder så længe som muligt. Og med indførelsen af den såkaldte 'seniorpræmie' fra 2019 er der valgt en gulerods-metode, som skal overtale os til at vente et til to år med at gå på folkepension.

Det kan være en ret god forretning for begge parter!