Undgå kæmpe-regning på skiferien

Risikoen for alvorlige skader er stor, når man drager afsted på skiferie. Det betyder også, at man risikerer kæmperegninger, hvis man ikke er godt forberedt hjemmefra

Skiferiesæsonen går nu i gang, og det betyder, at en halv million danskere over det næste halve år drager afsted for at suse ned ad pisterne. Men det betyder unægteligt også, at en hel masse vender hjem med både små og store skader.

Heldigvis kan du forberede dig godt hjemmefra, hvis du følger et par simple råd fra Janus Egelund Larsen, skadedirektør i Tryg.