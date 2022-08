Vanvittige elpriser: Så meget dyrere er det blevet for dig

Her er et overblik over, hvor meget højere din elregning er blevet siden sidste år

Priserne på el er på himmelflugt, og der er ingen udsigt til, at de falder lige foreløbig.

Men HVOR meget dyrere er det egentlig blevet at støvsuge, sætte opvaskemaskinen over og bage en drømmekage i ovnen? Det har privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen lavet et overblik over.

Den unge single

Ekstra Bladet har bedt om tal for, hvor meget den samlede, gennemsnitlige elpris er steget for en række forskellige husholdninger, hvis man sammenligner prisen i august sidste år med august i år.

Alle tallene er beregnet ud fra, hvad omkostningen ville være, hvis prisen i dag eller i august sidste år lå fast et helt år. De er også beregnet ud fra antagelsen, at ingen opvarmer med el, da det har betydning for afgiften.

Er du eksempelvis ung og bor alene i en mindre lejlighed på 50 kvadratmeter, vil dit gennemsnitlige årlige elforbrug ligge på cirka 1500 kWh.

Annonce:

Tager man afsæt i det tal, ville du i august 2021 have betalt 301 kr. om måneden for strøm. Holder man fast i den pris for hele året, giver det en årlig strømudgift på 3615 kr.

I august 2022 vil den månedlige pris være steget til 910 kr., hvilket giver en årlig udgift på 10.921 kr, såfremt man tager udgangspunkt i augustprisen for resten af året.

Din elregning vil altså i dette eksempel være blevet hele 609 kr. dyrere pr. måned - en stigning på 7306 kr. om året.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Parret, der bor i lejlighed

Er I et par, der bor sammen i en lejlighed på 50 kvadratmeter, vil jeres gennemsnitlige årlige elforbrug ligge på cirka 2600 kWh.

Tager man afsæt i det tal, ville I i august 2021 have betalt 522 kr. om måneden for strøm. Holder man fast i den pris for hele året, giver det en årlig strømudgift på 6266 kr.

I august 2022 vil den månedlige pris være steget til 1577 kr., hvilket giver en årlig udgift på 18.929 kr, såfremt man tager udgangspunkt i augustprisen for resten af året.

Annonce:

Jeres elregning vil altså i dette eksempel være blevet hele 1055 kr. dyrere pr. måned - en stigning på 12.663 kr. om året.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To voksne og to mindre børn i et almindeligt str. parcelhus

Er I et par med to mindre børn, der bor sammen i et parcelhus på 140 kvadratmeter, vil jeres gennemsnitlige årlige elforbrug ligge på cirka 4900 kWh.

Tager man afsæt i det tal, ville I i august 2021 have betalt 984 kr. om måneden for strøm. Holder man fast i den pris for hele året, giver det en årlig strømudgift på 11.808 kr.

I august 2022 vil den månedlige pris være steget til 2973 kr., hvilket giver en årlig udgift på 35.674 kr, såfremt man tager udgangspunkt i augustprisen for resten af året.

Jeres elregning vil altså i dette eksempel være blevet hele 1989 kr. dyrere pr. måned - en stigning på 23.865 kr. om året.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To voksne og to større børn i et stort parcelhus

Annonce:

Er I et par med to større børn, der bor sammen i et parcelhus på 200 kvadratmeter, vil jeres gennemsnitlige årlige elforbrug ligge på cirka 5800 kWh.

Tager man afsæt i det tal, ville I i august 2021 have betalt 1165 kr. om måneden for strøm. Holder man fast i den pris for hele året, giver det en årlig strømudgift på 13.977 kr.

I august 2022 vil den månedlige pris være steget til 3519 kr., hvilket giver en årlig udgift på 42.226 kr, såfremt man tager udgangspunkt i augustprisen for resten af året.

Jeres elregning vil altså i dette eksempel være blevet hele 2345 kr. dyrere pr. måned - en stigning på 28.249 kr. om året.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det pensionerede ægtepar, der bor i parcelhus

Er I for eksempel et pensioneret ægtepar, der bor sammen i et parcelhus på 140 kvadratmeter, vil jeres gennemsnitlige årlige elforbrug ligge på cirka 4200 kWh.

Annonce:

Tager man afsæt i det tal, ville I i august 2021 have betalt 843 kr. om måneden for strøm. Holder man fast i den pris for hele året, giver det en årlig strømudgift på 10.121 kr.

I august 2022 vil den månedlige pris være steget til 2548 kr., hvilket giver en årlig udgift på 30.578 kr, såfremt man tager udgangspunkt i augustprisen for resten af året.

Jeres elregning vil altså i dette eksempel være blevet hele 1705 kr. dyrere pr. måned - en stigning på 20.456 kr. om året.

Her er alt, hvad du kan gøre for at skære en god luns af din el-regning.

Kilde til gennemsnitligt årligt elforbrug: Norlys.