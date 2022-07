Vi vil pensioneres tidligt

Selvom folkepensionsalderen lader til bare at stige og stige, drømmer mange af os om at forlade arbejdsmarkedet tidligere, end vi er berettiget til. Ifølge en rundspørge foretaget af Epinion for Sampension vil hele 41 procent af danskerne gerne gå på pension tidligt.

Men har man ikke lige vundet i Lotto eller arvet en formue fra en ukendt onkel i USA, kan det være svært at se, hvordan det kan lade sig gøre.

- Selvom tidlig pension kan virke tillokkende, skal man være opmærksom på, at det vil kunne mærkes på ens økonomi som pensionist. For hvis man trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet, så betyder det, at man har færre år med indbetalinger og afkast på pensionsopsparingen og samtidig flere år med udbetalinger, siger Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Gå målrettet efter det

Ifølge pensionsselskabet vil man med en løn på 400.000 kr. om året og en månedlig pensionsindbetaling på 15 procent af lønnen opdage, at udbetalingerne i pensionstilværelsen vil falde med ca. 13.300 kr. om året. Det svarer til otte procent, hvis man går på pension bare et år før folkepensionsalderen.

Det er dog slet ikke umuligt at gøre drømmen til virkelighed, heller ikke selvom man ikke har en prangende løn, mener Anne-Louise Lindkvist.

- Hvis man gerne vil stoppe med at arbejde tidligere uden at gå ned i indkomst, kræver det, at man sparer mere op i løbet af arbejdslivet - enten via ekstra indbetalinger på pensionsopsparingen, i frie midler eller afdrag på gæld. Det betyder selvfølgelig, at man skal foretage nogle økonomiske prioriteringer, men for mange vil det være muligt, siger hun.

Leger du også med tanken om at gøre dig selv økonomisk uafhængig af dit arbejde? Så kan du måske finde inspiration blandt disse otte danskere, der har gjort drømmen til virkelighed.

Du kan også lære af 34-årige Sune Bjørn Kuhberg, der har sat alt ind på at spare og tjene så meget, at han kan forlade arbejdsmarkedet, når han fylder 45.

Også Ekstra Bladets økonomiske ekspert, Carsten Holdum, har formået at spare så meget op, at han som 53-årig kunne sige sit job op. Han har lovet sig selv kun at gøre ting af lyst fremover - læs hans inspirerende historie her.

Måske det kan hjælpe dig nærmere drømmen at rokere lidt rundt på den opsparing, du allerede har. Det kan du få gode råd til her.

Hvis du allerede har været så mange år på arbejdsmarkedet, at du er berettiget til den såkaldte Arne-pension, kan du se her, hvordan du kommer tættere på den.

Er du ikke berettiget til Arne-pension, men har knoklet det meste af dit liv, kan du måske i stedet få denne mindre kendte, men meget populære pension.

