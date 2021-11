700 stod i kø til butiksåbning

En lang række af mennesker havde trodset efterårskulden for at komme først ind i ny Elgiganten

Det er langt fra et særsyn at se lange rækker af mennesker rundt omkring i Danmark.

Det er derfor heller ikke sikkert, at køen i Fredericia fredag morgen har vakt den store forskel, men til forskel fra de andre køer, man kan støde på rundt omkring, bestod morgenens kø i Fredericia ikke af mennesker iklædt mundbind, der stod og ventede på at få stukket en pind i halsen eller i næsen.

Til gengæld havde op mod 700 mennesker frivilligt trodset mørket og efterårskulden for at stille sig i kø til Elgiganten, der i dag slog dørene op i Fredericia.

Det skriver Fredericia Dagblad.

- Vi er rigtig mange på arbejde i dag og har fået hjælp udefra, lød det fra varehuschef Mads Mikkelsen over for Fredericia Dagblad kort før, at dørene i dagens anledning blev åbnet klokken 7.

Elgiganten har siden 2015 været i dialog om projektet med Daugaard pedersen A/S, der står bag opførelse og investering, oplyste Elgiganten i februar.