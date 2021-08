Nogle iPhone 12-modeller har en fejl, der gør, at lyden i headsets svigter ved samtaler.

Ifølge Apple er en lille procentdel af alle iPhone 12 og iPhone 12 Pro telefoner ramt af fejlen.

Der er tale om iPhones, som er produceret mellem oktober 2020 og april 2021, oplyser techgiganten.

De to andre modeller i serien, iPhone 12 Mini og iPhone 12 Pro Max, er ikke berørt af fejlen.

Apple beskriver, at problemet skyldes en komponent, som kan fejle på ”modtager”-modulet. Problemet kan derfor opstå enten, når du modtager eller foretager opkald. Her vil headsets svigte.

Apple tilbyder, at servicere fejlramte iPhones uden beregning.

Apple indrømmer iPhone-fejl Se PR-videoen for iPhone 12 her.

Sådan får du fixet din iPhone

Inden en reparation igangsættes, bliver telefonen undersøgt, for at sikre, at den er berettiget til denne service. Det sker hos et serviceværksted.

Før du afleverer din iPhone 12 eller iPhone 12 Pro til service, skal du også vide, at har den skader, som f.eks. en ødelagt skærm, skal dette løses inden servicen.

Du kan læse mere om betingelserne for den gratis reparation her.

Inden længe er Apple klar med iPhone 13-serien. Du skal forvente, at iPhone 13 bliver dyrere end forgængeren.

Apple er lige nu presset af en retssag, der handler om principperne for apps i App Store. Du kan løse mere om den såkaldte Fortnite-sag her.