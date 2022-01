Apple stopper med opdateringer til iOS 14

Hvis din iPhone kører iOS 14 og du ikke har lyst til at opgradere til IOS 15, der er en seneste store softwareopdatering til iPhone, er der dårlige nyheder.

Apple stopper nemlig med at udsende sikkerhedsopdateringer til iOS 14, selvom de tidligere har kommunikeret det modsatte.

Sammen med iOS 15 gjorde Apple det muligt, at iPhone-brugere fortsat kunne blive på iOS 14-versionen, men stadig modtage sikkerhedsopdateringer, der er med til at holde systemet fri for IT-kriminelle.

Valget er dit, men...

Du kan naturligvis stadig bare køre videre på iOS 14, men så vil din telefon gradvist blive mere og mere usikker.

Derfor er der reelt ikke et valg. Brugerne skal opgradere, hvis de fortsat ønsker, at telefonen skal være sikker.

Apple: Det var kun midlertidigt

Da Apple gjorde det muligt at blive på iOS 14, men fortsat modtage de kritiske opdateringer, forlød det ikke, at løsningen var midlertidig.

Overfor Ars Technica oplyser Apple nu, at det hele tiden har været ment som en midlertidig løsning. Det er derfor ikke en fejl, at der ikke kommer flere sikkerhedsopdateringer til iOS 14.

Den seneste sikkerhedsopdatering til iOS 14 hedder iOS 14.8.1. Den blev frigivet i oktober måned.

Ifølge de seneste oplysninger er cirka hver fjerde iPhone stadig på iOS 14-versionen.

Selvom iPhone 13-serien ikke har været ret længe i butikkerne, så er der allerede nu rygter om iPhone 14. Dem kan du læse her.