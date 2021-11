Apple vender på en tallerken: Nu må du selv

Ødelagte skærme og trætte batterier på en iPhone behøver ikke laves på et værksted, fortæller Apple

I årevis har Apple med næb og klør forsøgt at forhindre uafhængige mobilværksteder, eller private iPhone-ejere, selv at skifte skærm eller batteri på telefonen.

Apple har sågar samlet nogle af deres produkter med lim, så de er umulige for andre end professionelle at få fra hinanden.

Helt uventet er Apple snurret rundt på en tallerken og har anlagt en ny strategi.

Fra 2022 kan du købe originale Apple-reservedele direkte hos Apple, inklusiv servicemanualer og værktøjer. Konkret betyder det, at du selv kan skifte skærm, batteri eller kamera på din iPhone.

Senere bliver det også muligt, at få reservedele til M1-baserede MacBook Pro-computere, som den helt nye MacBook Pro. Den kan du læse mere om her.

Prisen kan ødelægge det hele

I dag tager Apple 2.399 kroner for at skifte skærmen på en iPhone 12.

Hvis det skal give mening at skifte skærmen selv, vil det kræve, at prisen på reservedele bliver markant lavere.

Det skal siges, at prisen direkte hos Apple, eller hos en autoriseret Apple-partner, ikke kan sammenlignes med skærmudskiftning hos uafhængige værksteder, da nogle af disse tilbyder at skifte til uoriginale og billigere skærme.

På eget ansvar

Selvom Apple ikke skriver det direkte, er det nok rimelig sandsynligt, at du selv bærer det fulde ansvar, når du begynder at splitte din iPhone ad.

Hvis et autoriseret værksted forvolder skade på din telefon, skal de uden beregning lave det, som de har ødelagt. Når du selv roder i mekanikken, er det på eget ansvar og risiko

Hvis du tør løbe risikoen, så tilbyder Apple fra det kommende år 200 reservedele og værktøjer til iPhone 12- og 13-serierne samt MacBook-computere med M1-chip.

Kunder som returnerer brugte dele til genbrug, får tilskud til deres køb, skriver Apple.

Ordningen starter ved årsskiftet i USA og rulles ud til flere lande, herunder Danmark, i løbet af året.

Et træt batteri i telefonen, kan betyde, at den er helt vildt langsom. Læs mere om dette her.