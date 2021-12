Apple Watch får en ny stor konkurrent

Et smartwatch fra Google skal forsøge at lokke kunder i Google-butikken

Google vil forsøge at presse Apple, der er totalt dominerede på smartwatches. Navnet på det kommende Google-ur er Pixel Watch, fortæller Business Insider og Frontpagetech.

Ifølge rygterne vil Pixel Watch komme på markedet i 2022 til en pris på 300 dollars. Prisen lægger sig mellem Apple Watch Series 7 og det prisvenlige Apple Watch SE. Dette er de amerikanske priser.

Softwaren på Pixel Watch vil være Wear OS, som har et direkte samspil med Android-telefoner. Systemet findes også på Samsung Galaxy Watch 4, Samsungs seneste smartwatch.

Du kan se Frontpagetechs indslag om Pixel Watch her. Oplysningerne er ikke bekræftet af Google.

Det er ikke sikkert, at Pixel Watch kommer til salg i Danmark. Generelt forbigås Danmark, når det kommer til Pixel-produkterne.

Apple ejer smartwatch-markedet

Verdens mest populære smartwatch er Apple Watch og end ikke gigantiske Samsung, kan få fast grund under fødderne på dette marked. Selvom det ellers går bedre end længe med salget af Samsung-smartwatches.

Hver gang Samsung i andet kvartal 2021 solgte ét smartwatch, så leverede Apple lidt over tre ure til kunderne, ifølge Statista.

Hvis Googles forsøg på at tage markedsandele skal slå igennem, kræver det en bred distribution. Det skal simpelthen være muligt for kunderne at købe uret, så det ikke bliver et niche-produkt ingen kender til.

Apples seneste ur er Apple Watch Series 7. Du kan læse anmeldelsen her. Selvom uret er cool, så er det Apple Watch SE, der er det fornuftige køb, hvis prisen er vigtig for dig.